Sábado 20 de agosto de 2022, p. 5

Tijuana, BC., Los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa no prescriben, recordó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar del informe muy doloroso para los padres de lo ocurrido a los 43 normalistas, y que implica al Ejército en la noche de Iguala. De esto último pidió tomar en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables .

Desde esta ciudad, donde ofreció su conferencia matutina y con el gabinete de Seguridad en pleno sentado en el templete, incluido el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), el Presidente señaló que fue muy triste para los padres escuchar el informe , pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese .

Cuando una reportera de Ensenada le preguntó si el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa es una mancha más para las fuerzas armadas, porque refiere que si el Ejército hubiera intervenido, los habría salvado, respondió: “Se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas. Desde hace tiempo, desde que estábamos en campaña, yo sostuve que, en vez de debilitar al Ejército, si había participado en actos ilícitos, si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución.

Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad, eso sí debilita a las instituciones. El dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables. Ese es mi punto de vista .

