Sábado 20 de agosto de 2022, p. 5

Si bien el gobierno federal no dio a conocer los nombres de 33 personas de las que tienen elementos suficientes para determinar responsabilidad penal por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en su informe presentado el jueves, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia señala que en la puesta en marcha de la llamada verdad histórica, además de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, y Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, participó Rodrigo Archundia, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Asimismo, Hugo Ruiz, quien fue encargado de despacho de la Seido, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro.

El término verdad histórica, adoptado por Murillo Karam, se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero, lo que fue desmoronado por el actual gobierno, cuyas investigaciones arrojan que a los jóvenes se les separó al menos en tres grupos.

En el documento público, la comisión expone que los enlaces operativos para desarrollar la investigación de la administración pasada fueron, por parte de la Secretaría de Marina, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, en ese momento jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Naval almirante Eduardo Redondeo Arámburo. En cuanto al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se señala a José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero.