a petición del presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, de prohibir la entrada a Europa de cualquier ciudadano ruso por su nacionalidad, además de inaceptable por discriminatoria, de llevarse a cabo de ninguna manera va a servir para detener la guerra, que es el resultado que pretende alcanzar con dicha medida el gobernante ucranio.

Y es desacertada porque no va a provocar una revuelta contra el Kremlin por varias razones: la mayoría abrumadora de los rusos, cerca de 80 por ciento, nunca han viajado al extranjero y carecen de recursos para hacerlo. Quienes sí tienen esa posibilidad no necesariamente apoyan la operación militar especial y si no lo expresan en público es para no perder el trabajo o acabar en la cárcel.

En cambio, los familiares y colegas de muchos de los que están en las listas de sancionados por promover la guerra –funcionarios, empresarios, legisladores, periodistas– hace tiempo que residen en Europa con visas de oro, eufemismo que demuestra la validez de la frase del emperador Vespasiano de que pecunia non olet (el dinero no huele).

Además, a pesar de que el espacio aéreo europeo está cerrado para vuelos desde y hacia Rusia, cualquier ruso puede viajar a Turquía (cerca de 300 vuelos por semana) y vacacionar en sus playas o, de ahí, continuar hacia cualquier destino turístico en Europa, si tiene el visado de Schengen, en América Latina, México incluido, en África, Marruecos o Egipto sobre todo, o en Asia, pero para llegar a Tailandia, por ejemplo, es mejor volar a Emiratos Árabes Unidos o Qatar, donde los rusos son bienvenidos.