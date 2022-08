E

l informe rendido el jueves por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa no fue un mero trámite burocrático: se trató de la primera vez que el actual gobierno federal dijo a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos que no hay razones para pensar que sus hijos estén vivos. De manera inevitable, semejante noticia conmocionó a las familias, quienes no ofrecieron una conferencia al salir de Palacio Nacional, como habían hecho en ocasiones previas, y decidieron tomar tiempo para procesar el contenido del documento antes de fijar su postura.

De no menor impacto fue la admisión oficial de que integrantes del Ejército estuvieron al tanto de la situación durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y no hicieron nada para evitar un desenlace trágico, pese a que entre los jóvenes agredidos y luego desaparecidos se encontraba el soldado Julio César López Patolzin, infiltrado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para informar acerca de las actividades políticas de los estudiantes.