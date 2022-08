Ap

Sábado 20 de agosto de 2022

Lima. La fiscalía peruana pidió a un juez tres años de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del mandatario Pedro Castillo mientras es investigada por presunta participación en un clan de lavado de dinero integrado por el mandatario y su esposa. Yenifer Paredes, de 26 años, lleva detenida 10 días. Castillo, quien suma seis investigaciones fiscales, niega todas las acusaciones. En tanto, la agencia peruana penitenciaria anunció que otorgó libertad a Antauro Humala, ex militar y hermano del ex presidente Ollanta Humala, quien cumplía una condena por levantarse en armas en 2005 contra el ex mandatario Alejandro Toledo.