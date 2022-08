Con sus pertenencias amontonadas en la entrada principal, en espera de que alguien la ayudara a llevarlas a la ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros, narró que su esposo “tomaba mucho y se drogaba; el 20 de noviembre de 2019 me quería matar con un machete. ‘Primero vas a morir tú’, me dijo, ‘y de ahí siguen los hijos’.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La tsotsil Maricela López Bautista, sentenciada a 25 años de prisión por matar con un leño a su marido cuando éste, ebrio, pretendía asesinarla con un machete, fue liberada incondicionalmente. Estoy feliz porque ya salí de la cárcel; yo sólo me defendí porque no quería morir y porque mis hijos iban a sufrir , dijo la mujer la tarde del jueves, al abandonar el penal de San Cristóbal, en el que estuvo dos años ocho meses y donde nació su vástago, Alejandro López Espinosa.

Me empezó a pegar cuando estábamos en nuestra casa, ubicada en la comunidad La Florida, municipio de Rincón Chamula. Yo sólo me defendí, pero me detuvieron y el 25 de noviembre me llevaron a la cárcel . Detalló que aquel día, como a las 19 horas, el hombre llegó tomado al domicilio que compartían. “Llevaba un día bebiendo y me dijo que quería comer, pero no tenía qué darle, porque él no compraba nada y me dijo que para qué quería una mujer así, bien haragana y yo le contesté: ‘¿Qué te voy a dar de comer si ya no traes nada?’.

Y luego empezó a afilar su machete y me quiso atacar y yo agarré un leño. Como tres garrotazos le di. Cayó boca abajo. Yo me protegí, no lo hice para matarlo .