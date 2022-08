Díaz Polanco consideró que en un futuro se podría llegar a ese mundo ideal en el que los partidos funcionen a partir de las aportaciones de militantes y admitió que entre más dependan del presupuesto –11 mil millones de pesos– parecerá de lo más natural que no se pueda hacer política sin dinero.

Recordó que Morena como movimiento demostró lo contrario: Se pensaba que en esas primeras etapas tenía muy poco dinero; no es así, no teníamos nada y durante años funcionamos y tratamos los asuntos de un movimiento de ese tamaño sin ningún financiamiento, lo hacíamos como un trabajo voluntario y en muchos casos poniendo dinero de nuestros bolsillos , agregó el ex presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido, en la que también participó Arroyo Legaspi.