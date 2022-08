Sin embargo, el también ex gobernador de Hidalgo confió en que ese proceso contra el dirigente nacional de su partido no esté apegado a cuestiones políticas y sí ceñido a derecho.

El ex secretario de Gobernación fue entrevistado en la vieja casona de Xicoténcatl, donde reconoció que la solicitud de juicio de procedencia contra Moreno debe seguir el procedimiento establecido, son procesos que tienen que seguirse y nadie tiene que alterar .

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que la solicitud de desafuero de Alejandro Alito Moreno, presidente nacional de su partido, se ve con unos ojos llenos de política y no de cuestiones legales .

Consideró como un despropósito solicitar la renuncia de Alito Moreno a la dirigencia nacional del PRI, cuando fue electo por 2 millones de militantes, pues tiene que terminar su mandato.