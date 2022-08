En su conferencia matutina, insistió en la necesidad de aprobar la reforma electoral que permita reducir el gasto para organizar los comicios y concentrar en un solo organismo su realización. Además, estamos proponiendo una reforma para que los consejeros y los magistrados del INE y del IFE no los elijan los partidos en la cámara, porque se reparten a los consejeros, sino que los elija el pueblo, que presente el Poder Legislativo una lista para consejeros, 10: mitad hombres, mitad mujeres; que el Poder Judicial, 10: cinco hombres y cinco mujeres, cumpliendo todos los requisitos .

Por otro lado, el Presidente sostuvo que si México ha podido enfrentar los efectos sociales de la pandemia y de la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania es porque a diferencia del pasado, cuando la ayuda se canalizaba a los de arriba , ahora se ha dirigido a los menos favorecidos con incrementos al salario mínimo, programas sociales y el dinero que envían los migrantes desde Estados Unidos. Si nosotros no hubiésemos ganado y hubiese continuado más de lo mismo, y todos los apoyos (serían para los de) arriba, como lo hacían, ahí sí que el país estaría en completa ingobernabilidad , aseveró.

Aunque expresó su inconformidad con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se respetará la decisión del Poder Judicial. Agregó que resolvió “no dándole la razón al Poder Legislativo, sólo en el caso –que eso también hay que aclararlo– de la orden de aprehensión, por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa impunidad; al menos eso es lo que yo entiendo”.

Sobre la decisión de la oposición de votar contra la reforma electoral, López Obrador dijo que “son responsables ante el pueblo; ellos tienen que asumir su responsabilidad, la gente se da cuenta. Pero tu pregunta es: ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a cumplir. Ya se envió la iniciativa, se va a discutir. Claro, hay mucha manipulación. Les decía yo que pasé por Las Lomas y vi en unas casas, afuera: ‘Aquí defendemos al INE, no queremos que desaparezca o que se destruya’. O sea, quién sabe qué idea les han metido en la cabeza”.

–Eso es lo que dicen, que quiere usted desaparecer el INE.

–Sí. El INE no desaparece, lo que se tiene es un órgano autónomo, independiente, que represente al pueblo, no a la mafia del poder, ¿sí? Pero si no lo aprueban, con la gente, como lo hicieron los de Tamaulipas, regresando... ¿Qué pasó en Tamaulipas? Fue el estado, de los seis (donde hubo elecciones) en donde más salió la gente a votar”.