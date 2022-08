J

ueces a modo, que rápidamente le otorgan todos los amparos que quiera, y la complicidad (por acción u omisión) de la Comisión Reguladora de Energía han evitado que, hasta ahora, una trasnacional española por demás sucia, que presume la generación de energía limpia, pague una multa por más de 9 mil millones de pesos, impuesta por… la propia CRE.

En mayo pasado, la Comisión Reguladora de Energía aprobó una sanción económica por poco más de 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), filial de la trasnacional que incurrió en la venta de electricidad bajo el esquema de autoabastecimiento, según una resolución emitida por el regulador ( La Jornada, Alejandro Alegría).

En aquel momento el supuesto órgano regulador subrayó que la trasnacional española, por medio de su filial IEM, incurrió en la venta de energía eléctrica a terceros, acción que no está permitida por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Iberdrola ha incurrido en la venta de energía generada en la planta de Pesquería, Nuevo León, a más de 400 empresas privadas, entre las que se encuentra Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y Cemex. Ello fue demostrado con comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por IEM entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 . Así, el proceder de dicho corporativo fue de carácter grave, ya que a sabiendas de que tiene la obligación de no vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo los casos autorizados por la ley, inobservó la norma llevando a cabo la conducta prohibida por la misma .

Es conocido y padecido que no pocos jueces toman decisiones contrarias al interés nacional, pero no es novedad porque para eso se alquilan. A mediados de julio pasado uno de ellos, el tercero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó una suspensión definitiva a Iberdrola Energía Monterrey para que no pague la citada multa, amén de que concedió dos amparos adicionales para otro par de empresas propiedad de la misma trasnacional (ubicadas en Querétaro y El Bajío) que también venden electricidad a terceros de forma fraudulenta.