Nueva York., El ex jefe de finanzas de la empresa de Donald Trump se declaró culpable de fraude fiscal y prometió cooperar con el gobierno en el juicio contra la empresa de Donald Trump a cambio de una condena reducida de prisión, mientras un juez abrió la posibilidad de hacer públicos más detalles de la investigación federal contra el ex mandatario por posibles delitos por su manejo de secretos oficiales de Estados Unidos, al mismo tiempo que proceden varias otras pesquisas en torno al ex presidente y sus cómplices.

Posible obstáculo a la labor de testigos

Justicia se opone argumentando que no sólo podría revelar la ruta del caso, sino también tendría un efecto negativo para la cooperación de testigos en el futuro .

Sin embargo, expertos suponen que aunque se comparta una versión pública no se espera que se revele ningún dato o información crucial hasta que se formulen y presenten cargos formales, si es que llega a ese punto.

Pero ayer hubo información que se reveló en los documentos presentados ante el juez para argumentar el caso: la posible violación de la Ley de Espionaje por Trump está relacionada con su retención a propósito de información de defensa nacional , lo cual implica que existe evidencia de que le fue ordenado entregar el material en su posesión a las autoridades y no lo hizo.

Además, indica que esa pesquisa aún está en sus primeras etapas .

Mientras, el juez Reinhart ha recibido amenazas desde que autorizó el cateo, incluyendo varios mensajes antisemitas, a la vez que el Departamento de Seguridad Interna y la FBI advierten de amagos violentos contra agentes federales.

Weisselberg implica a la compañía del millonario

En Nueva York, el ex jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg –quien trabajó en la empresa por casi medio siglo– se declaró culpable de 15 cargos de fraude criminal de impuestos e implicó directamente a la compañía por maniobras ilegales de fraude fiscal. A cambio de sus declaraciones de culpabilidad y bajo condición de que coopere con las autoridades en el juicio contra la Organización Trump programada para octubre, se espera que sea condenado a sólo cinco meses de cárcel. Sin embargo, hasta la fecha, aunque la corporación de Trump enfrenta cargos, el ex mandatario no está acusado de ningún delito y Weisselberg ha rehusado a implicar a su ex jefe. Eso a pesar de que el ex huésped de la Casa Blanca fue presidente y dueño de esa firma durante casi todos los años –2005 a 2017– en los que Weisselberg cometió sus delitos.