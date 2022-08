Alejandro Muñoz Moreno no sólo dio vida al personaje de Blue Demon, quien debutó como luchador profesional en 1948, sino que también actuó, a partir de 1964 y hasta 1989, en alrededor de 25 películas, con lo que prácticamente se convirtió en un superhéroe que trascendió la pantalla grande para llegar a ser parte de la cultura popular mexicana.

Este tipo de homenajes son sumamente necesarios, pues hay que reconocer su trayectoria, tanto de la persona como del personaje, y para mí es un orgullo y un gran honor seguir transmitiendo su enorme legado , agregó el hijo del apodado Manotas, quien además aprovechó para aclarar que la fecha de nacimiento de su padre es el 12 de octubre de 1922, y no el 24 de abril del mismo año, como se ha manejado por mucho tiempo.

Es fundamental, pero sobre todo, una gran responsabilidad, el recordar y mantener vigentes a todos aquellos personajes que hicieron de la lucha libre una parte esencial de la cultura mexicana, pues sin ellos este deporte no hubiera trascendido como lo ha hecho en todo este tiempo , mencionó el gladiador Blue Demon Jr en el contexto de la celebración de los 100 años del natalicio de su padre, el emblemático Blue Demon.

▲ El hijo del gladiador en la sala Silvestre Revueltas de los Estudios Churubusco Azteca en el contexto de la celebración de los 100 años del natalicio de su padre. Foto Karla Torrijos

En ese sentido, Blue Demon Jr destacó la importancia de inculcarle a las nuevas generaciones quiénes fueron los personajes que visibilizaron la lucha libre, y no sólo en México, sino en todo el mundo. Debemos platicarle a los jóvenes de estos legendarios gladiadores, mostrarles sus películas, que sepan quiénes fueron y qué aportaron tanto a este deporte como a nuestra cultura .

Señaló que uno de los valores más importantes que le heredó su padre fue el ser responsable, y creo que durante toda mi carrera me he caracterizado por ese aspecto. Estoy muy agradecido por todas sus enseñanzas y este homenaje es una forma de mantenerlo vivo, porque es un personaje que no debe morir nunca .

El gladiador adelantó que durante los próximos meses se realizarán más actos para conmemorar el centenario del natalicio de su padre, quien se retiró de los cuadriláteros en 1989 y falleció el 16 de diciembre de 2000, luego de sufrir un infarto al salir de la estación del Metro Potrero, en la Ciudad de México.