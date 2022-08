La historia no es lineal, la protagonista es mujer, todo sucede en el imaginario íntimo, en los recovecos de la mente y el corazón. La vulnerabilidad invita a la renovación. Toma fuerza para enfrentar la ansiedad que se apodera de su cuerpo y lo desencaja. En el recorrido de esos paisajes secretos aparece ese refugio para que pueda ver los tropiezos como su más preciado tesoro. Visitar aquellos espacios de dolor y honrarlos, llenarlos de flores , agregó la bailarina.

Esta obra empezó por escrito en mi casa; tenía tiempo para escribir lo que quería hacer. El espectador se puede identificar con la pieza, sobre todo mujeres, pero en una función se me acercó un hombre a decirme que también se vio reflejado , compartió Nina Heredia en entrevista con La Jornada.

Yo era la bailarina. En mayo de este año la presentamos en la Universidad Nacional Autónoma de México; en esas funciones, lamentablemente, me rompí el menisco de la rodilla izquierda; no sabía qué hacer, porque ya tenía agendadas las presentaciones en los teatros Varsovia y Guillermina Bravo, y no podía cancelar , detalló Heredia.

En las últimas funciones la puesta en escena es protagonizada por la actriz y coreógrafa mexicana Ilse Orozco (Guadalajara, 1989), quien ha formado parte de La Infinita Compañía y ha sido gestora y productora del Budapest Dance Theater. La obra muestra las emociones humanas que traspasan géneros.

Después del accidente pensé en Ilse. La conocí en 2020, en una residencia artística en Guadalajara. Me puse en contacto con ella, la invité a participar y dijo que sí. Ahora puedo ver la obra desde afuera. He tenido otra perspectiva; colaborar con Ilse es una experiencia agradable. Es una coreógrafa trabajadora, disciplinada y cuidadosa en entender cada escena , finalizó Heredia.

Destellos de luz y sombra dará la última función en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque (CCB) (Reforma y Campo Marte) el sábado a las 19 horas.