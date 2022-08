E

ste lunes 15 de agosto se cumplieron dos semanas del secuestro de monseñor Rolando José Álvarez y de otras 10 personas, entre sacerdotes y laicos, que se mantienen cercados por decenas de policías en la Curia Episcopal de Matagalpa.

El obispo de Matagalpa representa una de las últimas voces proféticas de la Iglesia católica que la dictadura de Ortega y Murillo nunca ha podido intimidar o cooptar, y ahora amenaza con silenciarlo mediante la cárcel o el exilio.

El ataque contra el obispo Álvarez no es un hecho aislado ni el resultado de un exabrupto presidencial, sino la culminación de una escalada de agresiones contra la Iglesia y la sociedad civil.

En estas dos semanas de resistencia, hemos sido testigos de gestos dramáticos del obispo que han moralizado a miles de personas. Su determinación de no someterse ante la injusticia, ha impedido hasta ahora que se ejecuten las órdenes de imponerle la cárcel o el destierro. Sin embargo, la resistencia cívica de un país no puede depender sólo del coraje y la integridad de una persona. El gesto de Álvarez demanda solidaridad y acompañamiento, aún bajo las restricciones del estado policial y el exilio, para que no se apague su voz.

Muchos se preguntan: ¿hasta dónde puede llegar la saña del régimen Ortega-Murillo y qué pasará si logran imponerse contra Álvarez? En realidad, los límites sobre lo que puede hacer la dictadura dependen de la resistencia de los ciudadanos y de la voluntad de los policías de seguir reprimiendo, y en este caso también de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica. Si los obispos callan, la dictadura seguirá avasallando a la Iglesia, silenciando la última reserva del espacio cívico y amenazando la libertad de conciencia.

Álvarez ya ha sido prácticamente condenado por la policía del régimen, que lo investiga por supuestamente promover la violencia, el odio y la zozobra, cuando todo mundo sabe que lo único que ha hecho es predicar la esperanza y la paz con la palabra de Jesucristo y el testimonio personal.

La virulencia de estos ataques ha causado un rechazo unánime en todas las fuerzas vivas del país, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares, que condenan en silencio la represión contra la Iglesia. Es cierto que hay miedo y temor generalizado, por la irracionalidad de estos ataques, y por la desesperación y el odio con que actúan los gobernantes atrincherados en El Carmen. Pero si triunfan la cárcel o el destierro contra Álvarez, la dictadura enterrará la esperanza, imponiendo el miedo y el silencio para siempre.