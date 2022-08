Acto seguido difundió la postura de Curzio, que consideró clasista y racista: “‘Va y recluta entre los que lo ayudan’, dijo Curzio. O sea, entre mi oficina directamente. Dice: ‘A ver, este señor Villegas, que me ayudaba, se va de embajador a Rusia. Esta señora,que me atendía las llamadas, se va de secretaria de Educación’”.

Irónico, López Obrador fue explícito verbal y físicamente para demostrar la cercanía que tiene con Leticia Ramírez. “Nos conocemos desde 1994. Trabajó conmigo de 2000 a 2005 como encargada de Atención Ciudadana, que no es cualquier cosa, es atender a la gente, escuchar al pueblo, a los que traen sus peticiones, sus demandas, a los que necesitan asesoría. No todos tienen paciencia. Lo decía el general Cárdenas: ‘Para saber escuchar al pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios y es la voz de la historia’”.

Irónico, se lanzó contra la oleada de críticas, con especial énfasis en la realizada por Leonardo Curzio en un programa de debate difundido en Canal Once. “Hablan de que hay censura, (de que) somos autoritarios. Canal Once es el canal del (Instituto) Politécnico (Nacional), y en la organización de administración pública, el Politécnico depende de la SEP. O sea que… ¿cómo se llama el señor?

Acotó que Curzio ya la libró, porque no se le va a tocar, no se toca a nadie y menos a él, y ahí siguen porque hay libertades . Rechazó que se le vaya despedir de Canal Once, porque hay que demostrar que no somos iguales y no hay censura. Y ni siquiera es por el señor Curzio, es para mandar un mensaje a los jóvenes .

Dirigiéndose a la nueva secretaria, aseguró: “Leti es de primera, y que porque contestas el teléfono. Qué bueno que contestes el teléfono, porque hay quienes no contestan…”

López Obrador se pronunció por alcanzar una sociedad en la que no haya clasismo ni racismo, que no se humille a otros: Aun siendo una eminencia, se debe actuar con humildad, no con prepotencia y mucho menos ofender .

Por la tarde, la saliente secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, presentó a los servidores públicos de la dependencia a Ramírez Amaya, a fin de que conozca y esté cerca del equipo de trabajo que encabezará próximamente.

Como parte del proceso de entrega-recepción de la SEP, Gómez Álvarez presentó el trabajo de quienes integran las diferentes áreas de la dependencia y dio las gracias por el trabajo que han realizado durante su gestión.

Ramírez Amaya reconoció la labor de los trabajadores de la SEP y puntualizó que se tiene un gran proyecto hacia la transformación de este país. Afirmó que lo más importante es la gente que trabaja y soporta la estructura y organización de la secretaría, y los convocó a seguir fortaleciendo el sector educativo y a la Cuarta Transformación.