Aunque no les guste, abrazos, no balazos, es más inteligencia que fuerza , desafió una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus críticos, después de la agitada semana de movilizaciones del crimen organizado.

Su explicación derivó en la presentación anticipada de algunas cifras del informe que se dará a conocer mañana sobre la inseguridad, según las cuales el homicidio bajó 12 por ciento este año, con la estimación de que podría alcanzar 15 por ciento; el feminicidio se redujo en 51 por ciento; robo de vehículo, 41, y secuestro, 81.

“Nuestros adversarios apostaron a que ese iba a ser nuestro talón de Aquiles. Estamos aguantando, porque nuestra estrategia requiere tiempo; es atender las causas, que haya mejores condiciones de vida, de empleo, que mejoren los salarios y no se empobrezca el pueblo. Eso requiere trabajo, no es nada más tener los elementos suficientes, leyes severas, amenazas de mano dura: ‘no me va a temblar la mano’; no, aunque no les guste, abrazos, no balazos, es más inteligencia que fuerza.”

Refirió que en el sexenio de Calderón, cuando se disparó más de 192 por ciento el número de homicidios (pasaron de alrededor de 8 mil a 25 mil), los medios de información acataron un pacto con esa administración para no dar a conocer noticias sobre violencia, y lo cumplieron .

Finalmente, comentó que en materia de migración, se ha definido una política para combatir directamente a las bandas que trafican con las personas.