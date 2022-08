Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 18 de agosto de 2022, p. 6

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo ayer que la morenista Delfina Gómez fue sancionada por ese organismo con una multa, por lo que es cosa juzgada , pero falta saber si hay denuncias penales por el mismo delito y, además, los institutos locales deberán determinar si reúne los requisitos de elegibilidad en caso de que sea candidata a un puesto de elección popular.

Entrevistado en el Senado, destacó que la sanción del INE fue confirmada por el Tribunal Electoral, y el caso está ahora en la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, la que podría dar inicio a alguna carpeta de investigación contra la ex titular de la Secretaría de Educación Pública.