En la sesión de la comisión de vigilancia también se decidió pedir a la auditoría un informe pormenorizado sobre observaciones e irregularidades, acciones penales y administrativas en Campeche durante la gestión del ex gobernador y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En caso de que Renato Sales no acuda a la Cámara de Diputados el próximo 23 de agosto a las cinco de la tarde, puede incurrir en responsabilidades y se llamará a los órganos de seguridad pública para que lo lleven a comparecer aunque sea por la fuerza , señaló el diputado priísta Hiram Hernández.

Luego de participar en un foro de seguridad en el Senado, el fiscal de Campeche rechazó haber violado el debido proceso o que haya emprendido una revancha política contra el dirigente del tricolor.

Negó haber montado un circo al solicitar el desafuero, como acusó la oposición, e insistió en que al priísta se le imputa enriquecimiento ilícito por 130 millones de pesos.

El acuerdo para citarlo a comparecer ocurrió en una sesión en la que la mayoría de los diputados de Morena no asistieron y sólo se presentaron las legisladoras Lidia Pérez Bárcenas, quien no es parte de la comisión; Adela Ramos, a quien no se le notificó que había sido sustituida de esa instancia, y ya casi al final el oaxaqueño Azael Santiago Chepi.

Pérez Bárcenas cuestionó desde el inicio de la reunión que no había quórum para sesionar, pero el presidente de la Comisión, el priísta Pablo Angulo, respondió que habían llegado 19 diputados de los 37 que tiene, o sea 50 por ciento más uno. No obstante, en las votaciones que se realizaron sufragaron 16 o 17 legisladores. Nunca los 19.

A instancias de Santiago Chepi, Angulo hizo un recuento de los legisladores asistentes y cantó que eran 18 incluido el morenista que llegó al final. Al percatarse de que con ese número no se lograba el quórum, corrigió y dijo que con información del sistema electrónico, se tenía una asistencia de 19.

Santiago Chepi y Pérez Bárcenas destacaron que los acuerdos de la comisión carecen de validez dado que no se sesionó legalmente y advirtieron que los impugnarán.

(Enrique Méndez, Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Víctor Ballinas)