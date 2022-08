▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó a su gobierno de ser el promotor de la solicitud de desafuero del diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno: a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales . Afirmó que la petición fue presentada por la Fiscalía General de Justicia de Campeche, que es una autoridad independiente y soberana en ejercicio de sus facultades de investigación, pero no hay ninguna persecución política de orden federal. En la imagen, Moreno Cárdenas llega al hotel en el que ayer ofreció una conferencia de prensa. Foto Luis Castillo