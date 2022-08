Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de agosto de 2022, p. 4

Flanqueado por sus socios electorales, Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que combatirá en tribunales la solicitud de desafuero que interpuso el fiscal de Campeche, Renato Sales, y aseguró que ya fue juzgado por las presuntas irregularidades en su patrimonio, por lo que no podría ser llevado a juicio por la misma causa, como “ocurre en una dictadura.

En 2019 iniciaron esta misma persecución... después de todas esas investigaciones de mi patrimonio, legalmente acreditado y transparente, la Fiscalía General de la República emitió un ejercicio de la acción penal en 2020 , aseguró.

Sostuvo que no se enfrentaría al gobierno si no estuviera seguro del origen de su patrimonio y, fiel a su estilo, aseguró que las denuncias en su contra (por presunto enriquecimiento ilícito) no desbaratarán la alianza opositora integrada por PAN, PRI y PRD, porque ahí hay un chingo de carácter , expresó al tiempo de hacer una seña con la palma de la mano, referente a la masculinidad.