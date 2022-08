S

i en 2001 Vicente Fox calificó la extranjerización de Banamex (privatizado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari) como la venta del siglo (que incluyó la voluminosa evasión fiscal legalizada de la parte vendedora, con Roberto Hernández como cabeza visible), a estas alturas bien podría denominarse la compra del siglo a la efímera intención del gobierno de la 4T de nacionalizar al menos el 51 por ciento de las acciones de ese banco, puestas al mejor postor por su dueña (la trasnacional Citigroup).

Resulta que en la mañanera de ayer el presidente López Obrador narró que incluso llegamos a pensar en la posibilidad de que la nación fuese dueña de 51 por ciento de las acciones (de Banamex) y que 49 por ciento restante quedara en manos de particulares. ¿Por qué? Porque imagínense, el gobierno maneja 7 billones de pesos de presupuesto y un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva sí de manera preferente, pues tiene garantizado a un cliente importante .

Lo cierto es que la participación gubernamental en Banamex rompería el oligopolio financiero –mayoritariamente trasnacional– que de México ha hecho su paraíso y de los mexicanos de a pie sus esclavos (especialmente con las tarjetas de crédito), a quienes carga todo tipo de comisiones y cobra intereses descomunales.

¿Por qué no lo hicimos? , dijo el mandatario, “porque ya no tengo tiempo; participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto, con participación mayoritaria del gobierno, tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios. Y también imagínense cómo se iban a poner los conservadores. De por sí están muy rabiosos e irritados, decir: ‘ya llegó, ¿no qué no?, ahí está el estatismo, el totalitarismo, el populismo, el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya vendrán otros. Nosotros estamos sentando las bases para la transformación y aclarando todo, porque todo esto se construyó a partir de mucha manipulación, el pueblo de México no se dio cuenta del atraco”.