L

a Fiscalía General del Estado de Campeche presentó de manera formal, ante la Cámara de Diputados federal, una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, Alito, diputado federal y dirigente nacional del PRI. Nada que ver con las grabaciones telefónicas que ha dado a conocer su sucesora, la gobernadora morenista Layda Sansores. La denuncia es por presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato como gobernador. Renato Sales, fiscal general de Campeche, acompañado por el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, presentó de manera formal la solicitud de desafuero, la cual fue remitida a trámite mientras se integra la sección instructora. Obviamente, Alito se dice víctima de una persecusión política. En el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, le ganó un round al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya que la Suprema Corte resolvió favorablemente su amparo. Entonces, ¿ya la libró? No todavía. La fiscalía debera solicitar, cuando termine su mandato, ya no su desafuero, sino su aprehensión por los delitos que correspondan. García Cabeza de Vaca también dice que es un perseguido politico.

Revela AMLO secreto

El presidente López Obrador reveló un secreto: tuvo en mente comprar 51 por ciento de las acciones de Citibanamex, pero midió sus posibilidades y concluyó que no podría consolidar la operación cuando ya se encuentra en el tramo final de su gobierno. ¿Por qué no lo hicimos? Porque ya no tengo tiempo, ya que participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto, con participación mayoritaria del gobierno; tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios , sostuvo. Señaló que otro factor que tomó en cuenta fue que la oposición en nuestro país acusaría estatismo, populismo y comunismo de su gobierno.(Pregunta: ¿cuándo lo ha detenido en sus propósitos la gritería de la oposición?) López Obrador dijo estar al tanto de que un juez en materia civil de la Ciudad de México suspendió el proceso de venta del banco debido a una demanda de la empresa Oceanografía por el supuesto quebranto de 5 mil millones de dólares. Confió en que no se detendrá el proceso de venta, ya que representará pago de impuestos al gobierno por la operación.

Franciscana

La presidenta de la Mesa Directiva en el Senado, Olga Sánchez Cordero, gasta un millón 227 mil 365 pesos al mes en el pago del personal que trabaja con ella, que va desde secretaria particular, técnicos y jefe de oficina hasta 23 asesores, según información hecha pública por la revista Forbes Mexico. Su staff se compone de 37 personas, con salarios que van de 13 mil 40 pesos para asesores técnicos hasta 105 mil 549 mensuales para el secretario particular y el coordinador de asesores. Ello contrasta con el número de consejeros que tienen el resto de los legisladores: que van de uno hasta 10. Doña Olga no está habituada a moverse con estrecheces. Siempre fue fifí, lo cual no está prohibido por la Constitución, sólo que no entona con el gobierno franciscano.