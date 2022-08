Juan Ibarra

Jueves 18 de agosto de 2022

La Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Aragón está cumpliendo seis años de promover la cultura popular en esa área de la Ciudad de México. Entre las actividades de celebración, se llevó a cabo el segundo Foro de Reivindicación Sonidera, espacio en el que se destacó la relevancia de esta manifestación musical, así como la necesidad de que las autoridades velen por su regulación.

En San Juan de Aragón se ubican los primeros lugares que desarrollaron una cultura sonidera, hace siete décadas, y que siguen haciéndolo. Parte de nuestro festejo es apegarnos mucho a las tradiciones, al barrio, y estar en contacto con él, porque nosotros trabajamos allá afuera, con la gente, y el espacio está abierto para la educación colectiva , compartió Daniela Silva Fuentes, responsable del Faro Aragón.

En el foro participaron Gabriel, de Sonido Inmensidad, y David Mendoza, de Sonido Retro, quien indicó que las agrupaciones iniciaron en entornos de marginalidad, donde amenizaban las fiestas populares; también hicieron un reconocimiento a los distintos personajes barriales. Los sonideros promueven la cohesión social y constituyen una fuente de sustento que pide ser regulada.

A la par que exigimos ser reconocidos, entendemos que esto implica responsabilidades , expuso Mendoza. Señaló que en la actualidad los principales conflictos con las autoridades radican en los horarios, cantidad y tipo de equipo, transportes, aforo y consumo de bebidas alcohólicas, los cuales, reconoció, deben ser regulados a través de una tipología específica.

Mendoza también reclamó que los sonideros no estén considerados en marcos legales como el reglamento para los trabajadores no asalariados de la ciudad ni en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, a raíz de una regulación orientada a prohibir y discriminar algunas manifestaciones populares. No obstante, la actual administración de la Ciudad de México ha comenzado a promoverlos como Patrimonio Cultural Inmaterial del país.