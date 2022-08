Afp

Periódico La Jornada

Jueves 18 de agosto de 2022, p. 8

Los Ángeles. Cuando el covid-19 llegó al Amazonas brasileño y una tribu indígena cerró el acceso a su territorio, el director Alex Pritz encontró una forma innovadora de terminar su documental: entregó las cámaras a los propios uru-eu-wau-wau.

The Territory, que National Geographic estrenará el viernes, sigue la difícil situación de unos 200 cazadores-recolectores que viven en una zona protegida de la selva tropical, rodeada e invadida por colonos, agricultores y madereros agresivos e ilegales.

Aunque en la película aparecen vestidos con trajes tradicionales y honrando las costumbres ancestrales, los uru-eu-wau-wau y su joven líder Bitate –protagonista del documental– están más que felices de utilizar la tecnología moderna para defenderse.

“Cuando ocurrió lo del covid, Bitate tomó la realmente audaz decisión de decir: ‘Está bien, no hay más periodistas que entren en nuestro territorio, no hay más cineastas, no hay más Alex, no hay más equipo de documentalistas. Nadie’”, dijo Pritz.

“Tuvimos que tener una conversación con él de ‘Está bien, ¿terminamos con la película? ¿Tenemos todo lo que necesitamos? ¿Hay más? ¿Debemos empezar a editar?’”

“Bitate fue bastante claro: ‘No, no hemos terminado. Todavía nos queda mucho por hacer. No habían terminado antes, ¿por qué deberían hacerlo ahora?’

“Simplemente envíennos mejores cámaras, equipo de audio, y nosotros rodaremos y produciremos la última parte de la película’.”

El resultado fue un modelo de coproducción en el que un uru-eu-wau-wau se encargó de la dirección de la película y la comunidad en general de producir, con una parte de los beneficios y voz, en las decisiones comerciales sobre la distribución de la película.

Además de permitir que el rodaje continuara durante la pandemia, Pritz cree que la decisión de proporcionar equipo y formación directamente a los uru-eu-wau-wau benefició a la película al añadir una perspectiva de primera mano sobre las actividades del grupo, que incluyen patrullar la tierra para detener a los intrusos.

Yo mismo filmé un montón de misiones de vigilancia. ¡Ninguna de ellas pasó el corte! , dijo Pritz.

No porque quisiéramos trasladar el rodaje (...) era más crudo, más urgente.

Oportunidad para la defensa del territorio

Incluso antes de que llegara el equipo de Pritz, los uru-eu-wau-wau se habían convertido en expertos en usar el poder de la tecnología moderna y los medios de comunicación para defender su causa, posicionándose en la escena mundial como guardianes de un bosque cuya supervivencia está ligada a cuestiones de cambio climático y biodiversidad.