Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de agosto de 2022, p. 7

En Ixcateopan, Guerrero, de calles empedradas con mármol blanco, donde no existen bancos, casi no hay señal de Internet y el narcotráfico golpea, los pobladores veneran y resguardan los restos de Cuauhtémoc , el último emperador mexica.

En el documental El último tlatoani, con guion y dirección de Pablo Jato, que se estrenó el miércoles en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se recrea la historia del hijo del rey Ahuízotl, de quien se dice, fue enterrado –tras un largo deambular por el país– en ese poblado, donde nació, según afirman los habitantes.

En una iglesia del siglo XVI, despojada de todo símbolo religioso, reposan los únicos restos conocidos de un tlatoani, del último , se menciona en el documental. De hecho, cada febrero, desde hace más de 40 años, llegan a Ixcateopan de Cuauhtémoc miles de danzantes provenientes de diferentes lugares del país y del extranjero para rendir homenaje al último emperador de Tenochtitlan con emotivas ceremonias.

Los supuestos restos óseos de Cuauhtémoc han sido objeto de polémica y se ha descartado su autenticidad tras diversos estudios y el dictamen de tres comisiones, luego de que fueron descubiertos por un equipo encabezado por la arqueóloga Eulalia Guzmán, el 26 de septiembre de 1949, en la iglesia de Santa María de la Asunción. La científica hasta su muerte sostuvo que los huesos eran del último rey mexica.

En entrevista, Jato señaló que la historia surgió de manera inesperada, pues llegó a Ixcateopan a documentar un proyecto piloto de un equipo de siquiátras y sicólogos para tratar la salud mental de los pueblos que habían sufrido violencia. Ixcateopan fue elegido por sus altos índices de violencia .

En ese recorrido, el cineasta observó los restos óseos en la iglesia y preguntó a los pobladores acerca de ellos. Éstos le contaron que ahí yacía Cuauhtémoc. Rasqué y hallé elementos para contar una historia; traté de hacer un película tranquila, rélax, histórica, pero el tema resultó más profundo de lo que parecía , contó.

Reunión de datos