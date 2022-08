Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de agosto de 2022, p. 27

Aunque no es momento de cantar victoria , los bancos creen que la inflación tenga gran repercusión sobre los niveles de impago en productos como las tarjetas de crédito, afirmó Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Si bien, expresó, la inflación preocupa a las instituciones financieras dado que es el peor impuesto, sobre todo para las personas de menores ingresos , todo parece indicar que dicho indicador ha tocado ya su punto más alto.

“Asumiendo que estamos llegando a los picos de inflación… estamos viendo una trayectoria descendente, eso no significa que ya echemos las campanas al vuelo, pero no nos preocupa la morosidad, aunque no podemos cantar victoria”, dijo en conferencia.

De hecho, Becker festejó que los niveles de financiamiento al consumo estén en un proceso de recuperación respecto a los niveles observados antes de la pandemia de covid-19, e incluso, dijo, la morosidad está por debajo de lo alcanzado en el punto más crítico de la crisis.

Totaleros , seis de cada 10

En este momento hay un buen comportamiento de los clientes que tienen tarjeta de crédito, pues sólo están utilizando este producto como medio de pago y no como fuente de ingresos, lo que se puede notar en el incremento de las personas que liquidan todas sus deudas mes con mes.