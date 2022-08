Tengo información que sí existe este amparo, pero todos, los ahora sí, especialistas en derecho, sostienen que no hay fundamento y que no va el Poder Judicial detener el proceso de compra-venta de Banamex.

Además, agregó, los sectores conservadores que “de por sí están muy rabiosos, irritados. Dirían: ‘Ya llegó, ¿no que no?, ahí está el estatismo, el totalitarismo, el populismo, el comunismo’. No, ya vendrán otros porque nosotros estamos sentando las bases de la transformación”.

En su conferencia de ayer en Palacio Nacional delineó las razones por las que no insistió en ese proyecto: ya no tengo tiempo, participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto, con la participación mayoritaria del gobierno, tendríamos que convocar a accionistas nacionales, hacer una serie de cambios .

Imagínense, el gobierno maneja 7 billones de pesos de presupuesto, un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva, de manera preferente, pues tiene garantizado un cliente importante. Además, es sabido, todos los bancos tienen utilidades, y éste está entre las cinco grandes corporaciones que tienen más utilidades anuales. Entonces, no hay pierde.

Darán más funciones al Banco del Bienestar

Su principal objetivo, planteó, es dispersar los recursos de los programas sociales, que suman alrededor de 600 mil millones de pesos, de ellos 375 mil millones para las pensiones a 10 millones y medio de adultos mayores, y 75 mil millones para becas de estudiantes. El Presidente no descartó encargar otras operaciones al banco, como hacer las transacciones de remesas y el pago de la nómina a los maestros del país, también mencionó la posible creación de una Aseguradora del Bienestar.

No hay tensión: Becker

Por su parte Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que al gremio no le preocupa que el gobierno federal haya analizado comprar parte de Citibanamex, un proceso que se encuentra detenido desde el 4 de agosto debido a que esa institución mantiene un juicio con la naviera Oceanografía.

Explorar, revisar, analizar, es parte de lo que todo funcionario hace, es la decisión correcta, el gobierno ya dijo que no va a participar en una transacción entre particulares. Que explore no genera tensiones, el Presidente ha determinado que el gobierno no participará en lo absoluto , refirió Becker Feldman en conferencia de prensa.

El proceso de venta de Citibanamex se encuentra detenido, motivo por el que el banco, por segunda ocasión, interpondrá un amparo.