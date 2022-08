▲ La Secretaría de Energía no confirmó versiones sobre el costo total de la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Foto Presidencia

Sobre el tema, Nahle no confirmó si es verdad dicha información. Ya vamos a dar el costo , dijo, pero no aclaró cuándo.

De acuerdo con Reuters y Bloomberg, en días recientes el consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó, en una votación no unánime, solicitar una ampliación del presupuesto por 6 mil 500 millones de dólares para concluir la construcción de la Refinería Olmeca.

El presupuesto original del proyecto era de 8 mil millones de dólares, pero antes de la inauguración, el primero de julio, el Presidente reconoció que el costo había sido de 12 mil millones de pesos, mientras el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló días después en el Congreso Mexicano del Petróleo que el presupuesto estaba en el rango de entre 15 por ciento menos y 25 por ciento más.

He comentado que, por ejemplo, Dos Bocas no podría ir como va, que va bastante bien, si no estuviéramos en México. Si lo hubiéramos hecho en otra región de Latinoamérica tal vez iríamos más lento , dijo Nahle en su discurso.

Tras elogiar a la industria manufacturera del sector eléctrico, la funcionaria comentó que el gobierno federal ha asumido su responsabilidad en tiempos tan difíciles como la pandemia de covid-19 o el conflicto bélico en Ucrania.

Nosotros aquí en México hemos desarrollado proyectos para reactivar la economía, privilegiando lo que hay en el país y, sobre todo, apoyando e incentivando con orden y con una nueva actitud ética.

Avanza interconexión de BC con el sistema nacional

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja para unir el sistema interconectado nacional con la península de Baja California, señaló Carlos Andrés Morales Mar, director Corporativo de Operaciones de la empresa estatal.