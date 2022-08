Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 18 de agosto de 2022, p. a11

En una industria naciente como lo es el futbol femenil, las jugadoras se han visto obligadas a aprender las reglas de un negocio aparte. El engaño de un supuesto representante hizo que Brenda Viramontes, campeona con Chivas en la primera edición de la Liga Mx, reflexionara sobre la situación que viven sus compañeras y ahora dio el salto como una de las agentes pioneras en el balompié de mujeres.

Cuando salí de Chivas tenía un representante que básicamente me dio largas, me mintió en muchas cosas, mi carrera dio un vuelco y pasé una muy mala experiencia. Cuando llegué a Querétaro no tenía ni dónde quedarme cuando se supone que él se encargaría de todo. Afortunadamente, Karen Gómez, quien era entrenadora de porteras del equipo, me ayudó , recordó Viramontes aún con desagrado.

La experiencia de Brenda es similar a la que suelen pasar otras jugadoras, a quienes se les acercan seudorepresentantes, les prome-ten varias cosas para impulsar sus carreras y al final ni siquiera les contestan el teléfono.

Al retirarse en diciembre como jugadora, Viramontes recibió una propuesta para seguir en el balompié, aunque ahora desde el área contractual. El abogado Andrew Grepe la invitó a ser socia fundadora de la agencia Atmos, la cual representa a 30 futbolistas tanto de Sub-18 como de Primera División.