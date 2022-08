Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada

Jueves 18 de agosto de 2022, p. 5

En amena tardeada de fusión, el roquito macehual hidalguense de Auikal se dio un quién vive con el rapero totonaku de Puebla Juan Sant y se les sumaron unos toques del reggae de Chan Santa Cruz, Quintana Roo, en la voz de Chan Santa Roots. Músicos sin concesiones, producto cabal del siglo XXI mexicano. No apelan a la benevolencia étnica que hoy permea el pensamiento progre en plena corrección política. El náhuatl de los macehuales, el maya peninsular y el totonaku de la sierra Norte no le temen al castellano ni al inglés ni al spanglish. Los añaden a su menú con tino, como quien prepara ricas y picosas salsas.

Añádase que para el palomazo especialmente vino desde Huajapan de León, Oaxaca, el rapero triqui Carlos CGH. Por ahí se dejó también oír una harmónica de blues zinacanteco.

Pero no nos dispersemos y vámonos por el comienzo. El grupo o colectivo sonoro Auikal es lo que los clásicos llamaban ecléctico. Con la base de un power trío consistente en un bajo seco, una batería del mundo del jazz y una guitarra eléctrica con wa-wa y todo. La vocalista no es estridente, sino, ¿cómo decirlo?, huastequea sin pecar de folk con todo y su cuatro.

El quinto instrumento está en los pies de la chica que baila el son sobre un tabladito ex profeso, y le añaden mucho sabor al caldo sus tacones y piernas. No vivimos en nuestros pueblos , admite la vocalista en chilanga banda que rencontró la belleza de su lengua primera y la usa como arma para defensa y renacimiento de su pueblo, pero cantamos a nuestras lenguas y vamos allá cuando podemos .

No le temen a lo romántico. Con un cover que anuncian casi apenados, los de Auikal ponen su Stand By Me transitando con naturalidad del original inglés al náhuatl (¿modernidad líquida macehual?), hasta que la rola se pone guapachosa y la apropiación se redondea.