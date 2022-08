Hasta la mañana de ayer, dijo la funcionaria, los trabajos cumplieron 303 horas ininterrumpidas y se contaba con 13 bombas que extraen 437 litros por segundo. También se realizaron los estudios geofísicos para determinar los sitios para inyectar cemento a fin de construir una pared entre las dos minas y evitar una nueva filtración.

El mandatario federal, por su parte, remarcó: Esta mina fue concesionada por Fox y, si estamos viviendo lo que sucedió, en sentido estricto no se debió entregar la concesión. ¿Cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme? La fiscalía tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos, y nosotros continuar con la política de no seguir entregando concesiones. No hemos entregado una sola concesión, y en los gobiernos neoliberales, (fueron) 120 millones de hectáreas concesionadas para la minería .

Pidió a la población de Coahuila no dejarse manipular, porque “ya andan zopiloteando. Va a haber elecciones en Coahuila; entonces, van a querer... porque es eso lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que llevan a esas desgracias, y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente, sacan raja política”.