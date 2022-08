Cristian Díaz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de agosto de 2022, p. 33

Culiacán, Sin., Cinco hombres y una mujer fueron detenidos en un motel de Culiacán, Sinaloa, acusados de participar en la quema de vehículos, el viernes pasado en Tijuana, Baja California, informó el gobernador de la primera entidad, Rubén Rocha Moya.

En ese contexto, ayer arribaron a esa ciudad fronteriza 300 elementos del Ejército Mexicano que se sumaron a los 350 que llegaron el pasado fin de semana para reforzar la seguridad.

Rocha Moya informó que las autoridades de Baja California ubicaron a las seis personas y solicitaron la colaboración de su administración capturarlas.

Los indiciados fueron identificados como Luis Enrique G. C., de 35 años; Juan Jesús G. A., de 34; Jonathan Raymundo C. R., de 29; Víctor Aldair C. R., de 18; Jorge F. N., de 32, y Sara Isabel B. L., de 24.

Efectivos federales y estatales acudieron la mañana del lunes al motel París, ubicado en la carretera Internacional México 15, en la salida norte de Culiacán. Aseguraron dos vehículos con placas de Baja California y cocaína.

Los seis presuntos criminales fueron trasladados a territorio bajacaliforniano; se dio a conocer que cuatro hombres son originarios de Tijuana, uno de Puebla y la mujer de Mazatlán.