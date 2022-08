Señaló que integrantes de los tres órdenes de gobierno organizaron la búsqueda del periodista en todos los lugares desde que “tuvimos conocimiento por redes sociales, porque no teníamos una denuncia (…) Ahora, los hallazgos implican por supuesto trabajar arduamente en la investigación para esclarecer el caso y no descartar ninguna posible línea de investigación”.

Juan Arjón era propietario del sitio electrónico A qué le temes, que publicaba principalmente información policiaca y de asuntos locales de San Luis Río Colorado, municipio gobernado por el alcalde Santos González Yescas, del partido Morena.

Denuncias contra agentes

Arjón López publicó en Facebook el pasado 29 de julio la fotografía de un volante de la policía del municipio, con las frases ¿Quién no está harto de policías corruptos? ¿Quién no está harto de funcionarios corruptos? ¿Quién no está harto de políticos corruptos en esta frontera de San Luis Río Colorado, Sonora?

Colegas suyos expusieron que Arjón tenía un negocio de comida y vivía en un centro de rehabilitación, de donde salía diariamente a realizar sus actividades periodísticas.

La noche del 3 de agosto anterior, elementos de la dirección de seguridad pública municipal de San Luis Río Colorado descubrieron un vehículo con las características de un auto propiedad del reportero, un Nissan Altima blanco modelo 1995, en la confluencia de la avenida Nuevo León B y la calle 18 de la cabecera sanluisina.

Si el gobierno federal confirma que se trata del ahora finado, con él sumarían 12 periodistas asesinados en México este año.