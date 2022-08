Dora Villanueva

Miércoles 17 de agosto de 2022

La mayoría de materias primas, incluidos fertilizantes y algunos granos básicos, regresaron a cotizar por debajo de lo registrado a principios del año, antes de que estallara la guerra entre Ucrania y Rusia, muestran datos del Banco Mundial (BM). No obstante, los efectos de esta baja en los mercados internacionales no se verán en los precios directos a consumidores hasta dentro de unos meses, pues no han bajado los costos logísticos asociados, explican especialistas.

Eso, en el mejor de los casos. Pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan que la inflación podría estar bajo control hasta finales de 2024, mientras un informe de asociaciones articuladas alrededor de Naciones Unidas alerta que este encarecimiento de alimentos y energéticos de meses recientes se cargará sobre 828 millones de personas que padecieron hambre el año pasado.

El Banco Mundial exhibe que al cierre de julio la cotización de 37 de 67 materias primas para las que hay datos comparables cayeron por debajo de lo reportado en enero de este año, antes de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania, que disparó los precios de los energéticos, granos y fertilizantes, debido al papel que juegan ambos países en la producción de esos bienes.

El aceite de semilla de palma encabeza las reducciones en la cotización, al encontrarse 40.7 por ciento por debajo de lo registrado en enero. Con una tendencia similar se encuentran la urea, el fertilizante nitrogenado de mayor uso en el mundo, con un ajuste de 29 por ciento en los mercados internacionales.

En los cultivos, los precios del café robusta y arábica se redujeron 8.8 y 5.6 por ciento, respectivamente; el trigo suave que se usa para la harina lo hizo en 2.6 por ciento. También bajaron la carne de res, 2.2 por ciento; el azúcar, 1.8 por ciento, y algunas presentaciones de arroz, entre otros.