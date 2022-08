Una vez que se le vinculó a proceso en julio del año pasado, ya instalado en el Congreso –con fuero–, el proceso inicial se suspendió por una decisión de un juez federal y el delito señalado quedó como sin sustancia. Aun así, la autoridad judicial que conoció su caso no le ha reintegrado su pasaporte, porque el ex funcionario peñista no promovió un recurso de revocación.

Una vez que fue impuesto como diputado federal plurinominal por Alejandro Moreno, quien lo conoció muy bien en el gobierno de Peña Nieto, Guajardo ha cobrado notoriedad a pesar de su hosquedad con el resto de los priístas que no sean aquellos que detentan las posiciones más elevadas en ese partido.