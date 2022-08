Dejaremos un nuevo Poder Judicial: liberal, progresista y pro derechos

▲ Arturo Zaldívar señala que en su oficina no tiene nada personal, salvo sus libros: Nunca he tenido nada mío, nada. Para que me quede claro todos los días que esto es prestado . Foto Marco Peláez

Gustavo Castillo y Eduardo Murillo Periódico La Jornada

Martes 16 de agosto de 2022, p. 8 Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no es conservadora en temas de derechos humanos, todavía hay reticencias en temas económicos, políticos o de ejercicio del poder , afirmó el ministro presidente, Arturo Zaldívar. A menos de seis meses de terminar su periodo como cabeza del Poder Judicial Federal (PJF), Zaldívar asegura haberlo blindado de quienes, desde el Congreso, pretendían tomarlo y afirma que rompió las redes de corrupción y tráfico de influencias incrustadas en su interior. En entrevista con La Jornada, el ministro defiende su buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y revela: suman tres años ya que los críticos al mandatario pretendieron con su discurso utilizarme como un opositor del gobierno, so pretexto del Poder Judicial. Yo no caí en este truco, en esta celada, porque sería un error lamentable. Aquí están los resultados y la verdad es que se ha respetado al Poder Judicial . En su oficina no hay nada que revele sus gustos o aficiones. Destaca un solo cuadro: un retrato de José María Iglesias (el llamado presidente legalista), quien fuera titular del Ejecutivo y presidente de la Corte en 1876. Cuando ocupé la oficina, el cuadro ya estaba ahí. Aquí no tengo nada personal, salvo mis libros. Esta oficina es prestada. Nunca he tenido nada mío, nada. Para que me quede claro todos los días que esto es prestado . –¿Cuál es su balance de gestión? –Dejaremos un nuevo Poder Judicial Federal. Logramos su transformación e hicimos un cambio importante en el combate a la corrupción. Impulsamos la paridad y la igualdad de género, consolidamos una defensoría pública con una efectividad y fuerza que no había tenido y establecimos una nueva carrera judicial, una nueva escuela judicial de excelencia. –¿Qué ideologías han sustentado los fallos de la Corte en este periodo? –Asumiendo ideología como una manera de ver y de entender el mundo, no se puede establecer una regla general en los fallos. Pero, por ejemplo, reconocer el derecho de las mujeres para interrumpir su embarazo es una decisión claramente liberal, progresista; un fallo que incluso ha servido de ejemplo en el mundo y que nos colocó como una Corte de vanguardia. –¿Usted se considera un disruptor? –Sí. Lo he sido en muchos casos, pero no de ahora, desde siempre. Cuando propuse lo de la Guardería ABC se me fue todo el mundo encima. Cuando propuse la liberación de Florence Cassez, también. La primera vez que dije en el pleno que había un derecho fundamental a la interrupción al embarazo se generó un escándalo. Como ministro siempre ha habido fallos comprometidos con los derechos humanos que han sido controvertidos. –¿Se acabó la Corte conservadora? –La Corte es liberal, progresista, pro derechos, aunque, siempre hay peligro de reversión y se debe estar atentos porque hay grupos antiderechos que tratan de disfrazarse de causas políticas para combatir a la Corte que les incomoda por su ideología liberal o progresista. Hay que detectar muy bien a esos grupos. –¿Cómo observa la acción del crimen organizado en México? –Sin duda es un tema delicado porque ha tomado una violencia y una presión hacia los juzgadores que no se tenía antes. Afortunadamente en esta materia hemos contado con el apoyo del gobierno federal para que, cuando sea necesario, cuenten con toda la seguridad que requieren. Apunta que, aunque se avanzó con la reforma judicial, ahora es preciso tomar otros pasos para hacer realidad el acceso a la justicia.