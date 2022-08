César Arellano García y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 16 de agosto de 2022, p. 6

Representantes de organizaciones sociales, encabezados por Bryan LeBarón, demandaron al gobierno federal que pare la guerra interna en el país tras los sucesos violentos de la semana pasada en seis entidades del país. En conferencia anunciaron que han enviado una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para solicitarle reconozca que México se encuentra en un conflicto interno violento con prácticas incluso terroristas y se adopten medidas para salvaguardar la seguridad de la población.

A las afueras del Museo Memoria y Tolerancia, LeBarón y los colectivos Marea Verde, Las Brujas del Mar, Madres Buscadoras de varias partes de México, como Ceci Flores, y Kenya Cuevas, activista LGBT de Muñecas Tiresias, coincidieron en que desde hace más de 14 años en la República Mexicana ocurren asesinatos, desapariciones forzadas, feminicidios que no paran y no hay respuesta clara de ningún gobierno. No hay acciones, no hay organización y esto se pone cada vez peor .