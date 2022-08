Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 16 de agosto de 2022, p. 5

Al hacer un balance de las acciones del crimen organizado la semana pasada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó que se trataran de actos terroristas. Tras definirlos como eventos propagandísticos, aseguró que es una reacción porque la estrategia de seguridad está dando resultados, hay una clara tendencia a la baja de incidencia en los delitos, especialmente de alto impacto, aunque en el homicidio, aun cuando va a la baja, hay que reforzar la estrategia para disminuirlo al mínimo .

Durante una conferencia del gabinete de seguridad, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, sostuvo que el conjunto de acciones emprendidas contra el crimen organizado ha permitido reducir su capacidad operativa y financiera. En el desglose de los hechos en cada una de las cinco entidades donde cometieron acciones delictivas, las atribuyó a motivaciones locales, asociadas a pretensiones propagandísticas, en especial en Baja California.

Por la mañana, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus adversarios de exagerar dichos sucesos, al informar con tintes amarillistas, según dijo, para desacreditar la estrategia de seguridad. Vamos bien, no se dejen manipular. Es evidente, no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto. De lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos, sí ayudan en la propaganda negra , pero aseguró que hay gobernabilidad y estabilidad en el país.

A pregunta expresa sobre lo sucedido, resumió: Causaron pérdidas de vidas humanas en Jalisco, por enfrentamientos; en Guanajuato, pocos; y donde hubo más pérdida de vidas humanas, muy lamentable porque fue población inocente, o sea, personas que no están metidas en actividades ilícitas, ciudadanos inocentes, fue en Juárez, porque ahí sí dispararon a la gente, muy lamentable, no se había dado eso. Pero en el caso de Tijuana y Ensenada, no. Fue más propaganda, o sea, quema de vehículos y otras actividades que afortunadamente no significaron la pérdida de vidas humanas .

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, coincidió que en el país prevalece la gobernabilidad y las causas de los sucesos están identificadas.