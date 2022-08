C

uando en el valle de México los sonidos que se mezclaban eran los de los quatézcatl de color azul y blanco, con los atotolin de cuerpo alargado y pico amarillo, y los atzitzicuilotl que bajaban del cielo para transformarse en peces, junto a los de los huéhuetls, teponaztlis y flautas con las que los antiguos mexicanos emulaban los movimientos del cielo, Cuepopan era paso obligado en dirección al mercado de Tlatelolco. No existía barrio en Tenochtitlan que tuviera más embarcaderos, calzadas, bullicio ni movimiento itinerante que aquél. Cinco siglos después de que los españoles acallaron los cantos floridos de los antiguos mexicanos, la resistencia suena en este mismo lugar al que hoy conocemos con el nombre de la plaza Garibaldi, donde, a través de notas cuyos orígenes indígenas y africanos se mezclaron con las europeas, suena música que no pudo haber sido creada en otro lugar que no fuera México.

Hernán Cortés y sus hombres se apoderaron de Tenochtitlan para destruirla y encima suyo levantar una ciudad que fuera imagen y semejanza de aquellas que dejaron del otro lado del mar, por lo que Cortés encargó a Alonso García Bravo trazar una nueva ciudad sobre las ruinas mexicas y delimitar la frontera que ordenaría los solares y que dividiría los sitios en los que habitaban los españoles de aquellos donde los indígenas vivían.

La ciudad terminaba donde la zona indígena comenzaba; fuera suyo quedó el barrio de Cuepopan, en el que jacales sin orden rodearon una plazuela a la que se le nombró Del Jardín, lugar en el que las pulquerías proliferaron y, con ellas, esas conductas que solamente el elixir de los dioses puede emular. La plazuela Del Jardín comenzó a caracterizarse por tener un ambiente de fiesta y alegría etílicamente pasajera que, para potencializarse, ocupó a la música como precursora de la dicha.

Ya para el siglo XX el guateque se había institucionalizado en aquella plaza en la que se dispuso la colocación de una serie de elementos que mucho sirvieron para el regocijo de sus visitantes: mesas con juegos de lotería y colocación de canicas, competencias de albures, un trenecito a vapor y hasta un cine. Pulquerías como La Diosa Hebe eran para entonces lugares tradicionales que, amenizados por músicos de todo tipo, lograban que las tardes, con el paso de los tragos, se convirtieran en amaneceres.