Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México y especialista en asuntos educativos, respondió ayer a pregunta expresa que el haber sido profesor de grupo no implica la capacitación suficiente para ocupar la secretaría federal de Educación Pública. Se puso como ejemplo personal: lleva décadas dando clases y consideró que eso no le da prendas para ocupar la SEP; opción que, por lo demás, no busca ( https://bit.ly/3pmE0le )./

Ramírez Amaya será la tercera titular de la SEP en lo que va del sexenio. El primero fue Esteban Moctezuma Barragán, quien lo había sido con Ernesto Zedillo, al igual que secretario de Gobernación. Llevaba tres lustros al servicio de Ricardo Salinas Pliego, principal accionista del Grupo Azteca, como director de la Fundación Azteca, cuando pasó al equipo obradorista, desde donde otorgó beneficios a su antigua casa empresarial.

Luego llegó Delfina Gómez, normalista que también fue profesora de grupo escolar, pero consumió su tiempo en espera de ser postulada por segunda ocasión como candidata a gobernar el Estado de México. Como puede verse, la educación pública no ha sido una prioridad del ejercicio presidencial 2018-2024. Su conducción fue entregada a proyectos grupales y la nueva encargada no parece contar con fuerza ni condiciones para frenar el fuerte burbujeo futurista en la SEP ni la predominancia expansiva de una corriente sexenal abiertamente preferida.

Astillas: Apenas fue nombrada Leticia Ramírez en la SEP, apareció en escena Elba Esther Gordillo, planteando la necesidad de dialogar . Quien fue cacica del SNTE hizo alianza seis años atrás con Delfina Gómez… A Adán Augusto le salió respondona la presidenta municipal de Mexicali: el titular de Gobernación quiso justificar a Montserrat Caballero ( a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender , dijo Augusto), luego de que dicha alcaldesa había llamado al crimen organizado a cobrarle facturas a quien se las debiera, no a civiles inocentes. No me traicionan los nervios ni me tiembla la mano , aseguró Caballero…, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx