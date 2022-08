Eirinet Gómez y Tania Rivera

La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 16 de agosto de 2022

Xalapa, Ver., Desde hace 29 años, Federico Abundio Cuahua, indígena nahua de ojos redondos, cejas gruesas y nariz chata, se abre paso por la sierra de Zongolica para dar clases en una primaria indígena.

Cada día Abundio recorre 30 kilómetros desde su casa, en Los Reyes, hasta su escuela en Zacamilola, Atlahuilco. Y no es un camino fácil: la carretera es angosta, con curvas, y la mayor parte del tiempo está cubierta de neblina.

En septiembre de 2019 Abundio tuvo un accidente en carretera. Salvó la vida, pero su vehículo quedó inservible.

Aquella ocasión se me acercó un promotor de Financiera Maestra y me dijo que podía darme el dinero que necesitaba para pagar los gastos del accidente. Me ofrecieron 200 mil pesos, con descuentos de 3 mil 100 pesos mensuales .

Abundio formalizó la solicitud de un crédito por 120 mil pesos. Su plan era comprar un auto usado para ir a trabajar.

Pronto el profesor experimentó los abusos de la casa financiera. El primero, que los descuentos no serían de 3 mil pesos mensuales, sino quincenales.

“Cuando estoy firmando el documento veo que dice: ‘3 mil pesos quincenales’, y yo le dije a la persona que me ofreció el crédito: ‘No, pos ya me fregaste’.”

En abril de 2022 Abundio cumplió cuatro años atado a descuentos directos a su nómina, que sólo le dejan 2 mil pesos en su cuenta bancaria.

Para sobrevivir tengo que criar puercos, me voy al campo a cortar la hierba o a sembrar algo que pueda vender para tratar de traer dinero a casa .

Una práctica que viola la Constitución

Estos créditos de nómina con cobranza delegada, en los cuales el patrón descuenta del salario del trabajador el pago a la financiera de manera automática, han sido blanco de críticas en el país por imponer intereses abusivos y generar sobreendeudamiento.

Las financieras que otorgan esos créditos operan en un vacío legal, pero abogados y defensores de usuarios consultados aducen que violan la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

A pesar de las dudas y las quejas, mientras trabajadores como Abundio hacen malabares para sobrevivir, el gobierno de Veracruz lucra con los descuentos.

En 2020 la administración estatal firmó convenios con al menos 12 financieras que ofrecen créditos con descuentos por nómina. La Secretaría de Finanzas concentró el mayor número, pero la de Salud y el Instituto de Pensiones (IPE) también tienen acuerdos.

A partir de estos convenios, el gobierno recibe pagos de entre 3 y 5 por ciento de la cobranza a los trabajadores. Sólo en 2020 el la administración estatal se embolsó 4 millones 615 mil 573 pesos por este concepto, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información.

En 2020 eran 17 mil 159 trabajadores del gobierno de Veracruz los que sufrían estos descuentos.

Dos años después de amarrarse al crédito, Abundio buscó un acuerdo con Financiera Maestra, pero fue un fracaso.

“En la audiencia le dije al apoderado: ‘Ya hice mis cuentas y llevo pagados más de 270 mil pesos, casi 300 mil’. ¿Cuánto pedí? 120 mil pesos, pero la financiera insistió en que debo pagar 350 mil por los cinco años ¿De dónde? Ahora quieren que yo los mantenga”, relató el profesor.

Antecedentes de irregularidades

Ocho de las 12 entidades financieras que firmaron contratos con el gobierno tienen antecedentes de malas prácticas. Por el cúmulo de quejas y falta de transparencia, tuvieron una calificación de 0.9 de un máximo de 10 puntos en un estudio que hizo en 2016 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

María Teresa Carbajal Vázquez, representante legal de El Barzón Resistencia Civil de Veracruz, el gobierno incurre en una irresponsabilidad al firmar convenios de cobranza con financieras sin reparar en sus vicios.

Para tratar de regular el mercado, la Cámara de Diputados aprobó en marzo de 2022 una reforma para crear la figura de crédito de nómina con cobranza delegada. En ella se estipula que un empleador puede aplicar los descuentos de un crédito contratado por el empleado y considera como fuentes de pago el salario, percepciones extraordinarias y pagos de honorarios.

La diputada morenista Ana Ayala Leyva dijo que la reforma elimina la celebración de convenios de cumplimiento de pago entre acreditantes y sindicatos, cámaras de comercio u otras instancias, y se descarta la pensión o renta vitalicia como fuente de pago.

Sin embargo, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Yunes Zorrilla consideró que la iniciativa atenta contra la base trabajadora, al transgredir cuatro artículos de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

En marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la iniciativa: Nadie puede apropiarse de la nómina del trabajador (...) Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, y el gobierno no debe prestarse a eso .

Ahora la reforma está detenida en el Senado, pero el mandatario anunció en la misma ocasión que vetará la norma si esa cámara la aprueba.

Abuso impune

Abundio, mientras tanto, continúa en las garras de la financiera.