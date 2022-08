Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 16 de agosto de 2022, p. 7

La obra Jauría aborda la violación de una joven de 18 años ocurrida en los sanfermines, en la madrugada del 7 de julio de 2016, por cinco integrantes del grupo llamado La Manada, caso que estremeció a España e impulsó las mujeres a manifestarse en las calles para apoyar a la víctima.

Dirigida por Angélica Rogel y creada por Jordi Casanovas a partir de las declaraciones de la denunciante y los acusados durante en el juicio, efectuado en Pamplona, se presentará por primera vez en México. Abrirá temporada el 5 de septiembre en el Foro Lucerna.

En el montaje, con elementos que remiten al juicio y al encierro, se vislumbra lo sucedido esa madrugada desde dos miradas, así como de un juicio en el que ella es revictimizada, siendo obligada a dar más detalles de su intimidad que los denunciados.

El caso tiene múltiples aristas; remite a cinco hombres de La Manada, luego de que llegaron a festejar los sanfermines y enfiestados acorralaron y sometieron a una chica, a quien obligaron a diversas prácticas sexuales, mientras grababan los hechos en los teléfonos celulares.

La historia, contó Rogel a La Jornada, se trata de un documento a partir de una investigación hecha íntegramente de material real. Es un caso que remueve de nuevo el concepto de masculinidad y su relación con el sexo. Es un juicio que marcó un antes y un después en España, en su código penal y en la manera de ver la realidad que vivimos; me parece que este cambio fue uno de los triunfos . Los cinco jóvenes fueron sentenciados a 15 años de prisión.

De hecho, en la obra no hay un solo diálogo de ficción, lo cual permite trabajar a nivel dirección en lo visual, no en hacer una ilustración, porque no nos interesa ilustrar el fenómeno, sino mostrar las dinámicas de acoso y violencia .

Lo que pasó en Pamplona

Es una descripción de lo que pasó en Pamplona, así como del acoso y revictimización que sufrió la chica atacada; trabajamos en dar significado a los diálogos dichos en el juicio, en proporcionar proyección a la defensa y a los fiscales, así como a lo que se siente, no sólo con la violencia a nivel físico, sino de las frases y de la estructura patriarcal .