Ha sido un proceso y lograron el objetivo con una gran mentalidad , explica Castro; ahora lo más importante es no perder el ritmo, esperaremos al siguiente rival que se definirá en la semana pero nosotros venimos enrachados y no queremos perder eso .

Castro reconoce el trabajo colectivo del equipo en mejorar y el reflejo que han tenido sobre todo en el bateo y en los lanzamientos, los cuales han estado respaldados en un estupendo ejercicio de la defensiva. “Los playoffs no son fáciles porque todo cambia, eso se sabe”, agrega; la mentalidad no debe decaer, porque no se sabe lo que va a suceder en una serie y todo se reduce a cada partido. Ganamos los cuatro juegos consecutivos y debemos trabajar para no perder ese ritmo .

La pandilla escarlata iniciará su siguiente serie el sábado en el estadio Alfredo Harp Helú.