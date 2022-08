B

ajo una lluvia persistente, resistían la intemperie y los zancudos un grupo de guerrilleros agazapados en trincheras, esperaban al enemigo que hacía estragos en las comunidades campesinas de la sierra: detenciones ilegales, desapariciones, violaciones, torturas… El sonido de un convoy militar los puso en alerta, ¡los guerrilleros abrieron fuego! Era 23 de agosto de 1972, en el Arroyo Oscuro, arriba del poblado Río de Santiago, municipio de Atoyac, Guerrero; ataque llevado a cabo por la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, brazo armado del Partido de los Pobres liderado por Lucio Cabañas Barrientos.

El Ejército no cesó de buscar a los culpables de esta emboscada; tenía que hallarlos o construirlos. Construyó a sus criminales ; para tal ardid detuvo a decenas de campesinos de varias poblaciones; sin embargo, concentró una brutal represión al pueblo El Quemado. A inicios de septiembre de 1972 los militares entraron al amanecer a la comunidad. Convocaron y concentraron a todos los hombres a una reunión en la cancha de básquet, entre ellos sólo había una mujer, con seis meses de gravidez, Avelina Morales Piza; entre otros pobladores me dio su testimonio: Tenía los niños chiquitos, y ya me jueron a ver primero los niños [a la cancha], y uno pues estaba llore y llore, que me quería. Llegó el capitán, ya me dijo: se va ir, váyase con sus niños , ya era de noche. Ese día no todos regresaron a sus casas, varios fueron detenidos.