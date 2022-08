Arturo Cano

Periódico La Jornada

Lunes 15 de agosto de 2022, p. 10

En un texto autobiográfico, Beatriz Paredes Rangel –cuya hoja de vida política es más larga que las arenas del mar– escribió una de sus máximas: No hay que dar las peleas que no vayas a ganar .

Hace unos días anunció que buscará ser la candidata a la presidencia de la República por un eventual bloque opositor, pues dice que, haciendo números, hay probabilidades de victoria .

La ex lideresa del PRI recibe a La Jornada en su casa al sur de la Ciudad de México con cuadros en armonía con su fama de dama del folclórico vestir (Julio Hernández dixit).

En la entrevista, hace honor a su fama de oradora solvente al hablar de su aspiración a la primera magistratura, de los errores de la oposición y las debilidades de Morena.

La ex gobernadora de Tlaxcala –lo fue a los 32 años– soñó con vivir en Brasil, país del que ama la música. Lo consiguió, como embajadora, a partir de diciembre de 2012, luego de haber sido dirigente nacional del tricolor en la época en la que Enrique Peña Nieto construyó su candidatura presidencial.

–¿Encuentra un paralelismo entre Lula-Dilma y Andrés Manuel-Claudia?

–Lo he pensado. Dilma (Rousseff) no era discípula de Lula, era compañera de Lula, y eso hace una enorme diferencia, porque la señora (Claudia) Sheinbaum es una discípula.

–En su texto en Gritos y susurros dice que su máxima es: No hay que dar las peleas que no vayas a ganar . ¿Por qué quiere entonces ser candidata?

–Si se constituye un frente amplio opositor, esto va a coadyuvar a que la diversidad de la oposición empiece a trabajar más coordinadamente, para construir una propuesta que resulte aceptable para la mayoría de la sociedad.

Muchos de los comentarios positivos tras su anuncio fueron de personas que destacaron su condición de política profesional como principal virtud. Y en esa línea, Paredes plantea que una de sus contribuciones sería elevar el nivel del debate ( que no está en el suelo, ¡ya ni hay piso! , dice entre risas). Las campañas políticas no tienen por qué ser un tema de luchadores en la Arena México .

–En el mismo párrafo del libro que mencioné, dice que siempre ha buscado tener claro el terreno que se pisa y los riesgos que va a enfrentar. ¿Cuáles son ahora?

–El riesgo más grande que todos enfrentan, incluso Morena, es que haya una elección de Estado. Porque si hay comicios con una enorme injerencia del gobierno y uso clientelar de los programas sociales, y si la victoria la tiene el partido en el gobierno, va a ser un triunfo muy cuestionado. Se puede tener una victoria electoral, pero una enorme pérdida en la legitimidad.

–Una elección de Estado, ¿cómo en 1988 o 2006?

–Una elección de Estado como muchas de las que ha habido en México. Recuerde que el señor presidente fue un brillante militante priísta, entonces hay muchas cosas.

–Ya casi es lugar común que la oposición no tiene proyecto.

–La oposición ha estado a la defensiva. Y cuando estás a la defensiva te fijan la agenda. En mi caso, voy a construir agenda con propuestas, a partir de una columna vertebral que yo sugiera, pero armando equipos de profesionales, convocando a los universitarios y profesionistas especializados, y después que haya una construcción compleja, colectiva, cruzándolo con los planteamientos de la ciudadanía.

En ese tenor, pone como ejemplo el tema del agua, crucial para nuestro país , y la necesidad de enfrentar una crisis que está poniendo el riesgo la estabilidad .

Hay un conjunto de temas que me llevarían a plantear que hay que pensar a México de otra manera, desde otra mirada.