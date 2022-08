Leopoldo Ramos

Lunes 15 de agosto de 2022, p. 5

Sabinas, Coah., Filtraciones de socavones vecinos provocaron una nueva inundación en la mina de carbón El Pinabete, lo que causó un aumento de las protestas de familiares de los trabajadores atrapados ahí desde el pasado 3 de agosto.

Está ingresando una gran cantidad de agua de la mina Conchas Norte , dijo la tarde del domingo el gobernador Miguel Ángel Riquelme y estimó que el nivel de la inundación en los pozos estaba arriba de 20 metros.

Familiares de los mineros multiplicaron sus críticas a los trabajos de salvamento. Aseguraron que las labores de desagüe han parado por días, impugnaron la falta de revisión oportuna de la mina Conchas Norte y reprocharon la ausencia de información oficial.

También reclamaron a la Coordinación Nacional de Protección Civil por impedirles la entrada a la excavación.

Según un reporte del domingo, en el pozo dos había ya una inundación de 12.92 metros; en el tres, de 15.51 metros, y en el pozo cuatro, de 12.56 metros. En contraste, el viernes pasado los niveles eran de 72 centímetros, 2.6 metros y 4.2 metros, respectivamente.

Denuncian omisiones

Los familiares dijeron que las bombas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de empresas cercanas no operan de manera permanente, como lo aseguran autoridades federales y estatales.

Ya estamos a la mitad de como estábamos; no me he ido de aquí desde que fue el accidente y me ha tocado ver que el agua no fluye, no un día, sino días, desde que fue el accidente; no sé a qué se deba o cuál sea el problema, pero de que paran las bombas, sí las paran y las horas son cruciales , aseguró Martha María Huerta, esposa de uno de los trabajadores.

Plutarco Ruiz, suegro de Sergio Cruz, otra de las víctimas, cuestionó por qué desde el inicio no se inspeccionó la mina Conchas Norte, por donde se filtra el agua a El Pinabete.