lguien por fin se percató de que había algo grotesco en la sobreoferta, escasa en calidad, con que se satura de partidos a la afición mexicana radicada en Estados Unidos. Desde luego, no fue un directivo tricolor; el iluminado resultó Don Garber, comisionado de la MLS, quien puso en duda la edición del próximo año del llamado All Stars o Juego de las estrellas, que en realidad no congrega a todas las luminarias de la liga local ni de la Mx.

Todo un show con el sello de la casa en el Allianz Field de Minnesota, con gradas multicolores vestidas con playeras del América, Cruz Azul, Chivas, León... El encuentro celebrado el miércoles dejó en claro no sólo la superioridad reflejada en el resultado favorable a la MLS (2-1), sino también evidenció que la afición de origen mexicano tiene dos ídolos: Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela, así que la plantilla comandada por Diego Cocca le resultó casi indiferente.

Se esfuman algunos miles de dólares, pero llegan muchos más, toda vez que en la siguiente Leagues Cup se disputarán 77 choques, más otros tantos partidos de torneos sacados de la chistera, como Campeones Cup, aparte de los del Tri… Si cada año se rompe récord de envío de remesas a México, es lógico que los dirigentes de ambas ligas se devanen los sesos buscando, a su vez, llevar agua a su molino.

Sólo los necios consideran que la MLS no es superior. Al menos hay que abrir los ojos para captar el momento de franco rebase... Se acumulan frustraciones, en proceso está la del equipo Sub-20 femenil, que en el Mundial de Costa Rica se tambalea y el martes no sería extraño que Alemania le dé la puntilla. El prólogo fue el escándalo que llevó al cese de Maribel Domínguez.

A Pumas se le indigestó tener a un jugador tan talentoso. No saben dónde ubicar a Dani Alves, y para cuando llegue el entendimiento sobre la cancha, el certamen se habrá agotado; su público bordea la depresión tras la segunda paliza en tan breve espacio. Ahora fue el América que con esfuerzo mínimo los apaleó... El León se desarmó y lo paga caro, cedió gran parte de su talento al Toluca.