E

l coup d’état que Morena y sus aliados Verde y PT asestaron a Alito Moreno dejándolo fuera de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aunque lo merecía un personaje tan controvertido, hará casi imposible que transiten las reformas en materia electoral, de energía, Guardia Nacional y, por puro desquite, hasta el cambio de horario que tiene pendientes el presidente López Obrador. Cualquier iniciativa suya no tendría el aval de la oposición, como ya aconteció con la reforma constitucional en materia de electricidad.

Además, se empalmará la discusión del presupuesto de 2023, que viene trepidante en el tema del déficit fiscal. Lo bueno es que en la primera parte del sexenio fueron aprobadas las reformas fundamentales. El entonces director jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sacó adelante las que dejarán la huella histórica y personal de Andrés Manuel: la incorporación a rango constitucional de los programas sociales, la prohibición a perdonar impuestos a los machuchones, el outsourcing, la legislación que puso en acción a la Guardia Nacional, entre otras de igual calibre.

Lo que vamos a ver en los meses que siguen será una ruda y escasamente fructífera batalla en el Congreso, contaminada por la sucesión presidencial.

Michoacanización

No es que Baja California sea una Suiza en materia de seguridad y paz, el ex gobernador de Morena Jaime Bonilla también descuidó esa área y le entregó el comal ardiendo a la nueva gobernadora Marina del Pilar Ávila, del mismo partido. Sin embargo, los ciudadanos no habían visto el tipo de violencia que estremeció a Mexicali, Tijuana y Ensenada este fin de semana.

Comandos armados incendiaron autobuses y cometieron todo tipo de desmanes. Llamó la atención que no pidieran dinero ni secuestraran ni mataran a nadie. Sólo querían intimidar a la población y lo consiguieron.

En mal momento llega este contagio de michoacanización cuando la entidad vive un dinámico crecimiento económico. Están llegando empresas de todo el mundo porque quieren tener su parte del T-MEC. ¡Increíble, hay escasez de bodegas!