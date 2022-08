La sequía es intensa y se prevé que será más grave durante agosto, según el informa del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Italia, el sur de Francia, España y Portugal son las zonas más afectadas. Los caudales de muchos ríos europeos son bajos en extremo. Las imágenes al respecto, así como las de bosques en llamas, son impresionantes.

A los estragos del verano ardiente su suman los preparativos para un invierno que puede ser muy complicado por la menor disponibilidad de gas para la calefacción. El gobierno español lanzó a principios de agosto un plan de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo.

Ha sido criticado por los gobiernos de las comunidades por la forma en que se implementó, considerada autoritaria, aunque nadie niega la pertinencia de la medida. La más notable excepción es, por supuesto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, quien de modo muy característico afirmó que Madrid no se apaga ; además de que no admitirá intromisiones en la libertad de sus ciudadanos. Me parece que no hace falta ahondar en lo que ha dicho la presidenta de tan importante Comunidad, o del tipo de gobierno que encabeza y su creciente poder en el Partido Popular. Que sean otros lo que apaguen, sea de modo planeado o forzado por la insuficiente oferta de gas o porque simplemente no les alcanza para pagar la energía. Y como dicen por aquellas tierras: ¡Y ya está!

La solidaridad social, o llamémosla cuando menos la empatía necesaria para convivir, está crecientemente a prueba en muchas, demasiadas, cuestiones. Los alemanes se encuentran con que su tan elogiado modelo económico que prevaleció durante muchos años está haciendo agua. Se promueve un gasoducto desde España y Portugal para el abasto de gas. En este caso se pone a prueba la solidaridad en la misma Unión Europea, cuestión cuya evolución es hoy imprevisible.

En los grandes negocios, entre muchos políticos y entre la gente se sigue pensando que ya se encontrará una solución al problema del cambio climático. Esa complacencia podría muy bien no materializarse en el caso del clima. Hay grandes intereses creados, mala leche y mucha ignorancia de por medio. Esta es una base endeble para pensar lo que está ocurriendo a ojos vistas y actuar sin dilación. El efecto adverso se amplia y se acumula; se restringe la capacidad de reproducción de la naturaleza. El ajuste, cualquiera que sea será cada vez más oneroso y con mayor conflictividad social.