a pretensión legislativa de modificar la Constitución Federal mexicana para que los jueces y magistrados federales sean cambiados de adscripción cada cinco años se basa en una presunción injustificada: que esos cambios son la mejor opción para acabar con la corrupción y el nepotismo. Como si no se estuviera trabajando al respecto. Los hechos son distintos: en la actual administración judicial se han implementado mecanismos insalvables para evitar la confluencia de titulares y sus familiares en el mismo circuito.

El Consejo de la Judicatura Federal ha cambiado de adscripción a cientos de juzgadores para prevenir tal concurrencia. Además, para que un juez pueda darle un nombramiento a un pariente de cualquier juez o magistrado, aunque no esté en el mismo circuito judicial (mismo Estado de la República) donde se dará el trabajo, es necesario obtener el visto bueno de la Comisión de Integridad del propio Consejo; con lo cual se evita que un titular pueda auxiliar (recomendar) a sus familiares consanguíneos o políticos para laborar en el poder judicial sin que se cumplan requisitos de transparencia: ya hay mecanismos de sobra para evitar el nepotismo. En ninguna administración judicial se ha cuidado tanto esta situación; en la cual, cabe decir, no puede generalizarse ya que muchos parientes de titulares trabajan más que el resto de los empleados. Así como hay familiares abusivos e incumplidos, los hay que redoblan esfuerzos para no dejar mal al ascendiente. La reforma propuesta se basa en una presunción errónea.

Cuando el pariente de un juez no trabaja, se le denuncia ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del propio Consejo; está unidad tiene miles de asuntos en trámite. Nunca como ahora se tramitan denuncias en contra de trabajadores y titulares para evitar tanto el maltrato de unos, como la inactividad de otros, amén de sancionar la corrupción y los rezagos judiciales. La presidencia del Ministro Zaldívar ha sido implacable en tales casos.